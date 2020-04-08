В Петербурге в первом чтении одобрили инициативу о штрафах для нарушителей самоизоляции
Парламент Санкт-Петербурга утвердил в первом чтении проект закона о штрафах для горожан и бизнеса за нарушение режима самоизоляции. Документ был внесен на рассмотрение губернатором города Александром Бегловым.
За введение штрафов проголосовало большинство депутатов - 38, против высказались 10.
Согласно инициативе, штрафы для физлиц старше 65 лет за нарушение режима самоизоляции предлагается установить в размере 4 тыс. рублей, для бизнеса - 200 – 300 тыс. рублей.
Суды Санкт-Петербурга во вторник, 7 апреля, зарегистрировали 84 административных дела о нарушении жителями города режима карантина.
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