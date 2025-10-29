В Петербурге ужесточили правила выгула собак

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, ужесточающий требования к содержанию и выгулу собак. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 5 тысяч рублей. Документ направлен на повышение безопасности и ответственности владельцев животных и вступит в силу через 10 дней после публикации, а часть норм — через полгода.

Теперь хозяева обязаны контролировать питомцев, убирать за ними и не допускать их нахождения вне мест содержания. Выгул разрешен только на поводке, а крупные и потенциально опасные собаки должны быть в намордниках. В многоквартирных домах расстояние между владельцем и такой собакой не должно превышать 80 сантиметров.

На участках, где содержатся собаки выше 40 сантиметров, нужно разместить предупреждающую табличку. Запрещено находиться с животными на детских и спортивных площадках, пляжах, вблизи школ и больниц, а также на массовых мероприятиях и в заведениях, где это не предусмотрено правилами.

Штрафы предусмотрены за выгул собак без поводка или в состоянии опьянения, одновременный выгул нескольких крупных животных и прогулки несовершеннолетних с опасными породами. Исключения сделаны только для собак-проводников, передает «Радиоточка НСН».

