Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
29 октября 202520:48
Домодедовский суд Московской области 30 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде запрещённого вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание назначено на 12:00 и, как ожидается, пройдет в закрытом режиме.
Ранее суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным МВД, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газманов опроверг слухи о проблемах со здоровьем
- Автоэксперт раскрыл правила и развеял мифы о езде в дождь
- Дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов удостоен звания Героя России
- Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день
- Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
- Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта
- Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна
- Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
- Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru