Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса

Домодедовский суд Московской области 30 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде запрещённого вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 12:00 и, как ожидается, пройдет в закрытом режиме.