Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса

Домодедовский суд Московской области 30 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде запрещённого вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 12:00 и, как ожидается, пройдет в закрытом режиме.

СМИ назвали гонорар задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Ранее суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным МВД, актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса, передает «Радиоточка НСН».

