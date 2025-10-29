Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна
Генеральный директор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network) на конференции Blockchain Life 2025. Проект объединяет технологии блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей, предлагая альтернативу централизованным ИИ-платформам.
По словам Дурова, Cocoon позволит владельцам графических процессоров сдавать вычислительные мощности в аренду и получать вознаграждение в токенах TON, а разработчикам — использовать недорогие и безопасные ресурсы для задач на базе ИИ. Он подчеркнул, что централизованные провайдеры собирают и используют данные пользователей, в то время как Cocoon создается для защиты конфиденциальности и децентрализации вычислений.
Система обеспечит взаимодействие с функциями искусственного интеллекта без передачи личных данных третьим лицам. Telegram станет первым крупным заказчиком и интегрирует Cocoon в экосистему мини-приложений и ботов. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.
Дуров отметил, что Cocoon создается как прозрачная и рыночная инфраструктура, устойчивая к цензуре и ценовым манипуляциям. Инициатива, по его словам, отражает миссию Telegram по защите цифровой свободы и независимости пользователей от глобальных технологических монополий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день
- Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
- Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта
- Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна
- Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
- Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной
- ВСУ атаковали автомобиль главы Белгородского района
- «Служить можно, пить нельзя?»: Индустрию удивили планы продавать алкоголь с 21 года
- Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru