Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна

Система обеспечит взаимодействие с функциями искусственного интеллекта без передачи личных данных третьим лицам. Telegram станет первым крупным заказчиком и интегрирует Cocoon в экосистему мини-приложений и ботов. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.

Дуров отметил, что Cocoon создается как прозрачная и рыночная инфраструктура, устойчивая к цензуре и ценовым манипуляциям. Инициатива, по его словам, отражает миссию Telegram по защите цифровой свободы и независимости пользователей от глобальных технологических монополий, передает «Радиоточка НСН».

