Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна

Генеральный директор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network) на конференции Blockchain Life 2025. Проект объединяет технологии блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей, предлагая альтернативу централизованным ИИ-платформам.

По словам Дурова, Cocoon позволит владельцам графических процессоров сдавать вычислительные мощности в аренду и получать вознаграждение в токенах TON, а разработчикам — использовать недорогие и безопасные ресурсы для задач на базе ИИ. Он подчеркнул, что централизованные провайдеры собирают и используют данные пользователей, в то время как Cocoon создается для защиты конфиденциальности и децентрализации вычислений.

Система обеспечит взаимодействие с функциями искусственного интеллекта без передачи личных данных третьим лицам. Telegram станет первым крупным заказчиком и интегрирует Cocoon в экосистему мини-приложений и ботов. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.

Дуров отметил, что Cocoon создается как прозрачная и рыночная инфраструктура, устойчивая к цензуре и ценовым манипуляциям. Инициатива, по его словам, отражает миссию Telegram по защите цифровой свободы и независимости пользователей от глобальных технологических монополий, передает «Радиоточка НСН».

