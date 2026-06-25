СМИ: Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве из-за транзиторной ишемической атаки. 52-летней артистке стало плохо накануне, сейчас ей помогают врачи, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, звезда кино давно страдает от проблем со щитовидной железой и скачками артериального давления. Резкое ухудшение самочувствия потребовало срочного медицинского вмешательства.

Уже 29 июня актриса должна была выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Состоится ли запланированная постановка с ее участием, пока остается неизвестным.

Мария Порошина получила широкую известность благодаря ролям в популярных кинокартинах и сериалах. Зрители знают ее по работам в проектах «Бригада», «Четвёртое желание» и «Ночной дозор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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