СМИ: Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве

По данным канала, звезда кино давно страдает от проблем со щитовидной железой и скачками артериального давления. Резкое ухудшение самочувствия потребовало срочного медицинского вмешательства.

Уже 29 июня актриса должна была выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Состоится ли запланированная постановка с ее участием, пока остается неизвестным.

Мария Порошина получила широкую известность благодаря ролям в популярных кинокартинах и сериалах. Зрители знают ее по работам в проектах «Бригада», «Четвёртое желание» и «Ночной дозор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

