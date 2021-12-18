В 135 лет умерла самая старая жительница Китая

Китаянка Алимихан Сейти скончалась на 136-м году жизни, сообщает агентство Синьхуа в субботу, 18 декабря.

Назван предел продолжительности жизни человека

Как рассказывает агентство, китаянка из округа Кашгар Синьцзян Уйгурского автономного района была активной до последних дней жизни. Она вела домашнее хозяйство практически без посторонней помощи, самостоятельно гуляла, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Отмечается, что в родной поселок китаянки Кумушерик известен как уголок долгожителей - здесь много пожилых людей в возрасте 90 лет. Об этом пишут «Известия».

По данным СМИ, правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляет гражданам льготное лечение, чтобы поддерживать в поселке высокую продолжительность жизни.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что здоровый образ жизни позволит прожить значительно дольше, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьДолгожительКитай
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