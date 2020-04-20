В Петербурге у курсантов Военно-медицинской академии обнаружен коронавирус
Курсанты нескольких факультетов Военно-медицинской академии в Петербурге получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В частности, среди зараженных COVID-19 есть курсанты иностранного факультета академии, уточняет агентство.
Отмечается, что состояние всех курсантов нормальное, без выраженных симптомов заболевания. Всех их перевели в режим изоляции. Также под наблюдением находятся люди, находившиеся в контакте с зараженнными.
Ранее сообщалось, что бессимптомное течение COVID-19 у пациентов является признаком выработки «коллективного иммунитета». Об этом заявил врач-вирусолог Владимир Зуев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- В России планируется продление режима самоизоляции
- Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
- Обездоленные российские туристы поселились в пещере в Таиланде
- Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru