В Петербурге у курсантов Военно-медицинской академии обнаружен коронавирус

Курсанты нескольких факультетов Военно-медицинской академии в Петербурге получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В частности, среди зараженных COVID-19 есть курсанты иностранного факультета академии, уточняет агентство.

Отмечается, что состояние всех курсантов нормальное, без выраженных симптомов заболевания. Всех их перевели в режим изоляции. Также под наблюдением находятся люди, находившиеся в контакте с зараженнными.

Ранее сообщалось, что бессимптомное течение COVID-19 у пациентов является признаком выработки «коллективного иммунитета». Об этом заявил врач-вирусолог Владимир Зуев.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры