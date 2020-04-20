В Петербурге у курсантов Военно-медицинской академии обнаружен коронавирус

В частности, среди зараженных COVID-19 есть курсанты иностранного факультета академии, уточняет агентство.

Отмечается, что состояние всех курсантов нормальное, без выраженных симптомов заболевания. Всех их перевели в режим изоляции. Также под наблюдением находятся люди, находившиеся в контакте с зараженнными.

Ранее сообщалось, что бессимптомное течение COVID-19 у пациентов является признаком выработки «коллективного иммунитета». Об этом заявил врач-вирусолог Владимир Зуев.



