В Петербурге трех ошибочно мобилизованных вернули домой
Еще трех жителей Санкт-Петербурга, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, среди призванных оказался мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата. Кроме того, в пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Также призвали мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс ко всему, указал Беглов, у мужчины была бронь на работе.
Губернатор отметил, что по всем случаям разобрались. Кроме того, он призвал сообщать на его странице «ВКонтакте» обо всех спорных случаях при частичной мобилизации.
Ранее военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе частичной мобилизации в России были призваны граждане с серьезными заболеваниями, потому что некоторые военные комиссары делают выбор в пользу призыва полуслепого, чем своих родственников или знакомых.
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