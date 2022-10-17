Мобилизованных из Забайкалья отправили по домам из-за алкоголизма

Несколько мобилизованных из Забайкалья были отправлены из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев.

По его словам, такая проблема среди мобилизованных существует. Депутат отметил, что другие мобилизованные даже «не хотят выполнять общую задачу» из-за «морально-волевых качеств» таких призванных.