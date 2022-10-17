Мобилизованных из Забайкалья отправили по домам из-за алкоголизма

Несколько мобилизованных из Забайкалья были отправлены из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев.

По его словам, такая проблема среди мобилизованных существует. Депутат отметил, что другие мобилизованные даже «не хотят выполнять общую задачу» из-за «морально-волевых качеств» таких призванных.

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«Они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать»,— сказал Гурулев в эфире ГТРК «Чита».

Парламентарий не назвал точное число отправленных по домам из-за алкоголизма мобилизованных. Он лишь отметил, что принудительно лечить таких граждан не будут.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идёт подготовка мобилизованных граждан, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:АлкогольЗабайкальеМобилизация
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