В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»
В Санкт-Петербурге судом впервые было прекращено гражданское дело о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал её под влиянием мошенников. Об этом сообщает RT.
Глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева рассказал, что речь идёт о продаже квартиры «по широко обсуждаемой схеме».
По ей словам, в итоге сторонами было заключено мировое соглашение. Женщина, продавшая квартиру за пять млн рублей, обязалась вернуть деньги посредством безотзывного покрытого аккредитива, а покупатель — освободить жилплощадь.
Ранее певица Лариса Долина пообещала отдать Полине Лурье 112 млн рублей за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
