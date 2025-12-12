В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге судом впервые было прекращено гражданское дело о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал её под влиянием мошенников. Об этом сообщает RT.

«Рынку выгодно»: Как крупные застройщики выиграли из-за «эффекта Долиной»

Глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева рассказал, что речь идёт о продаже квартиры «по широко обсуждаемой схеме».

По ей словам, в итоге сторонами было заключено мировое соглашение. Женщина, продавшая квартиру за пять млн рублей, обязалась вернуть деньги посредством безотзывного покрытого аккредитива, а покупатель — освободить жилплощадь.

Ранее певица Лариса Долина пообещала отдать Полине Лурье 112 млн рублей за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КвартираСудСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры