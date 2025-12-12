Россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана
Активность мошенников резко возрастает в преддверии различных праздников, в том числе и Нового года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.
В частности, в предновогодний период появляются десятки фейковых продавцов, продающих праздничные товары и подарки, в том числе ёлки, по слишком низким ценам. При этом они требуют предоплату, после которой исчезают.
По словам эксперта, ещё одной популярной у афернистов схемой обмана явлется создание фейковых ресурсов для продажи билетов на популярные новогодние постановки, например, балет «Щелкунчик». Жертва таких мошенников после оплаты получает либо недействительный QR-код, либо ничего.
Шмавонян добавил, что также злоумышленники рассылают новогодние открытки с вредоносными ссылами или ПО, используют фальшивые уведомления от служб доставки и маркетплейсов. При этом они всё чаще «точечно» выбирают потенциальную жертву.
Ранее в МВД РФ заявили, что в ноябре правоохранители предотвратили хищение дистанционными мошенниками свыше 222 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой до 15 марта
- Экономист: Госдолг РФ выше уровня инфляции «обирает» будущие поколения
- СМИ: Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане
- Юрист не увидела причин дополнять Конституцию России
- Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит режиссер Вим Вендерс
- Песков: Идея Зеленского по референдуму, как предлог для передышки, не пройдет
- Россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана
- Россиянам объяснили, как начать худеть с 1 января
- Кабмин продлил меры господдержки для угольных компаний
- «Ждем допуска!»: Шахматисты готовятся к турнирам с флагом и гимном России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru