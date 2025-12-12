Россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана

В частности, в предновогодний период появляются десятки фейковых продавцов, продающих праздничные товары и подарки, в том числе ёлки, по слишком низким ценам. При этом они требуют предоплату, после которой исчезают.

По словам эксперта, ещё одной популярной у афернистов схемой обмана явлется создание фейковых ресурсов для продажи билетов на популярные новогодние постановки, например, балет «Щелкунчик». Жертва таких мошенников после оплаты получает либо недействительный QR-код, либо ничего.

Шмавонян добавил, что также злоумышленники рассылают новогодние открытки с вредоносными ссылами или ПО, используют фальшивые уведомления от служб доставки и маркетплейсов. При этом они всё чаще «точечно» выбирают потенциальную жертву.

Ранее в МВД РФ заявили, что в ноябре правоохранители предотвратили хищение дистанционными мошенниками свыше 222 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

