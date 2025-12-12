Кабмин продлил меры господдержки для угольных компаний
Действие мер господдержки для угольных компаний было продлено до весны 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
В частности, отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам была продлена до 28 февраля 2026 года включительно.
«Также до этой даты не будут применяться взыскания по задолженностям... при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства», - говорится в сообщении.
В кабмине добавили, что отсрочка позволит угольщикам высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды.
Ранее независимый промышленный эксперт Максим Худалов заявил «Радиоточке НСН», что многие предприятия угольной отрасли в РФ в настоящее время работают в убыток.
