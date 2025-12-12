Сооснователь Oracle за день обеднел на 25 млрд долларов

Уточняется, что это связано с историческим падением стоимости акций Oracle с 223 долларов до 190 долларов. В итоге состояние бизнесмена сократилось до 258 млрд долларов и он потерял третье мество в списке самых богатых людей мира.

По данным СМИ, причиной обвала стало обещание Эллисона поддержать своего сына Дэвида, который, возглавляя студию Paramount, решил сорвать сделку Netflix по покупке Warner Bros., предложив 108 млрд долларов вместо 82,7 млрд.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что Netflix вряд ли будет радикально переделывать фильмы и сериалы, принадлежащие Warner Bros. и HBO.

