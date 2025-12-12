Сооснователь Oracle за день обеднел на 25 млрд долларов
Сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон за день стал беднее на 24,9 млрд долларов. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что это связано с историческим падением стоимости акций Oracle с 223 долларов до 190 долларов. В итоге состояние бизнесмена сократилось до 258 млрд долларов и он потерял третье мество в списке самых богатых людей мира.
По данным СМИ, причиной обвала стало обещание Эллисона поддержать своего сына Дэвида, который, возглавляя студию Paramount, решил сорвать сделку Netflix по покупке Warner Bros., предложив 108 млрд долларов вместо 82,7 млрд.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что Netflix вряд ли будет радикально переделывать фильмы и сериалы, принадлежащие Warner Bros. и HBO.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сооснователь Oracle за день обеднел на 25 млрд долларов
- Минюст признал журналиста Михаила Гуревича иноагентом
- В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»
- В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС
- Кипр откроет в РФ визовые центры
- Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
- «Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
- Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
- Лейбл «Студия Союз»: «Чистые» версии песен слушают меньше
- СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru