Песков: Идея Зеленского по референдуму, как предлог для передышки, не пройдет

«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно», - сказа представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия желает «работать именно на мир, а не на перемирие».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление Зеленского о референдуме по вопросу территорий, указал, что весь Донбасс «рано или поздно» перейдет под полный контроль Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».