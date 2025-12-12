Песков: Идея Зеленского по референдуму, как предлог для передышки, не пройдет
Если президент Украины Владимир Зеленский намерен использоовать референдум по территориальному вопросу в качестве предлога для передышки, то это у него «не пройдёт». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно», - сказа представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия желает «работать именно на мир, а не на перемирие».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление Зеленского о референдуме по вопросу территорий, указал, что весь Донбасс «рано или поздно» перейдет под полный контроль Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
