Минюст признал журналиста Михаила Гуревича иноагентом

В ведомстве указали, что Гуревич распространял фейки о решениях и действиях российских властей, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.

Кроме того, в перечень иноагентов Минюстом были включены бурятский активист Доржо Дугаров, бывший мундеп в Краснодарском крае Александр Коровайный и блогер Виталий Егоров.

Ранее Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».