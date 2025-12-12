Минюст признал журналиста Михаила Гуревича иноагентом
Журналист и владелец портала Fishki.net Михаил Гуревича был признан иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ пишет RT.
В ведомстве указали, что Гуревич распространял фейки о решениях и действиях российских властей, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.
Кроме того, в перечень иноагентов Минюстом были включены бурятский активист Доржо Дугаров, бывший мундеп в Краснодарском крае Александр Коровайный и блогер Виталий Егоров.
Ранее Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru