Россиянам объяснили, как начать худеть с 1 января
Чтобы начать худеть с 1 января 2026 года не следует геройствовать и ставить себе амбициозные цели. Об этом заявил «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
По его словам, неправильно сразу запрещать себе всё подряд, так как такими действиями можно просто сорвать прогресс. Лучше начинать постепенно и без ограничений.
Эксперт отметил, что на старте будет достаточно трёх тренировок по 25 минут или десяти тысяч шагов пять раз в неделю. Особенно важны первые две недели, так как они являются периодом адаптации к новым условиям.
«Важно уменьшить масштаб мечты до выполнимой цели... Чем реалистичнее старт, тем выше вероятность, что вы его удержите... задача — просто появляться на тренировке», - указал Брабечан.
Он также добавил, что новичкам будет достаточно «двух коротких силовых занятий и одного кардио в неделю».
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья следует избегать жёстких диет.
