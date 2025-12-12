Россиянам объяснили, как начать худеть с 1 января

По его словам, неправильно сразу запрещать себе всё подряд, так как такими действиями можно просто сорвать прогресс. Лучше начинать постепенно и без ограничений.

Эксперт отметил, что на старте будет достаточно трёх тренировок по 25 минут или десяти тысяч шагов пять раз в неделю. Особенно важны первые две недели, так как они являются периодом адаптации к новым условиям.

«Важно уменьшить масштаб мечты до выполнимой цели... Чем реалистичнее старт, тем выше вероятность, что вы его удержите... задача — просто появляться на тренировке», - указал Брабечан.

Он также добавил, что новичкам будет достаточно «двух коротких силовых занятий и одного кардио в неделю».

Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья следует избегать жёстких диет.

