В Петербурге состоялся массовый забег Дедов Морозов

Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов состоялся на Дворцовой площади 24 декабря. В нем приняли участие порядка 1,2 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

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«Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими», - заявили организаторы.

Для забега подготовили трассу по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров.

Ранее всероссийский Дед Мороз сообщил, какие лакомства ему нравятся больше всего, сообщает РИА Новости. Новогодний волшебник заявил, что очень любит сладкое, особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом.

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:ПраздникСанкт-ПетербургДед Мороз
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