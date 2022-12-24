В Петербурге состоялся массовый забег Дедов Морозов

«Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими», - заявили организаторы.

Для забега подготовили трассу по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров.

Ранее всероссийский Дед Мороз сообщил, какие лакомства ему нравятся больше всего, сообщает РИА Новости. Новогодний волшебник заявил, что очень любит сладкое, особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом.

