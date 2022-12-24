В Петербурге состоялся массовый забег Дедов Морозов
Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов состоялся на Дворцовой площади 24 декабря. В нем приняли участие порядка 1,2 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов.
«Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими», - заявили организаторы.
Для забега подготовили трассу по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров.
Ранее всероссийский Дед Мороз сообщил, какие лакомства ему нравятся больше всего, сообщает РИА Новости. Новогодний волшебник заявил, что очень любит сладкое, особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом.
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