Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве
Всероссийский Дед Мороз сообщил, какие лакомства ему нравятся больше всего, сообщает РИА Новости.
Новогодний волшебник заявил, что очень любит сладкое, особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом.
«У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего», — сказал Дед Мороз.
Ранее Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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