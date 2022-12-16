Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве

Всероссийский Дед Мороз сообщил, какие лакомства ему нравятся больше всего, сообщает РИА Новости.

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Новогодний волшебник заявил, что очень любит сладкое, особенно — мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусничкой, тимьяном, чабрецом.

«У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего», — сказал Дед Мороз.

Ранее Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:Новый ГодДед Мороз
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