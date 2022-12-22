Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза

Президент России Владимир Путин посетил Дом молодёжи и "Ёлку желаний" в Манеже. Видео с места опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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В ходе своего визита он побеседовал с маленькой девочкой, которая поинтересовалась, верит ли российский лидер в Деда Мороза.

«Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», - ответил ей президент.

Ранее руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян заявила, что средний возраст, когда современные дети перестают верить в Деда Мороза, составляет 7,4—10,2 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиДед МорозНовый ГодВладимир Путин
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