Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза

В ходе своего визита он побеседовал с маленькой девочкой, которая поинтересовалась, верит ли российский лидер в Деда Мороза.

«Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», - ответил ей президент.

Ранее руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян заявила, что средний возраст, когда современные дети перестают верить в Деда Мороза, составляет 7,4—10,2 года, сообщает RT.