В Петербурге снизились темпы заболеваемости COVID-19

Напомним, с 30 декабря по 3 января в городе был полный запрет на работу заведений общепита. С 25 по 29 декабря они могли работать только до 7 часов вечера.



За минувшие сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения COVID-19. Между тем, накануне впервые с начала пандемии COVID-19 Санкт-Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.



Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что после окончания праздников жителей города ожидают три новые волны заражений. На этом фоне он призвал горожан соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.

