В Петербурге снизились темпы заболеваемости COVID-19

Противовирусные ограничения в Санкт-Петербурге в новогодние праздники позволили снизить заболеваемость в городе, сообщил губернатор Александр Беглов.

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Напомним, с 30 декабря по 3 января в городе был полный запрет на работу заведений общепита. С 25 по 29 декабря они могли работать только до 7 часов вечера.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения COVID-19. Между тем, накануне впервые с начала пандемии COVID-19 Санкт-Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что после окончания праздников жителей города ожидают три новые волны заражений. На этом фоне он призвал горожан соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.

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Фото: © GAlexandrova / Wikipedia
ТЕГИ:КоронавирусПандемияСанкт-Петербург
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