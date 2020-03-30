В Петербурге скончался человек с коронавирусом

Глава города отметил, что после смерти пациента экспертиза подтвердила, что он был инфицирован коронавирусом COVID-19. Таким образом, в Петербурге выявлено два случая гибели людей, заболевших коронавирусом.



Ранее стало известно, что в России по состоянию на 30 марта зарегистрировано 9 смертей на 1836 случаев заражения.



Однако позже пришло известие о гибели женщины в Москве (она стала седьмой жертвой в столице) и смерти мужчины во Владимирской области. Последний был госпитализирован с пневмонией, однако позже у него диагностировали и коронавирус, сообщает Ura.ru

