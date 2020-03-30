В Петербурге скончался человек с коронавирусом
В Санкт-Петербуре зафиксирована еще одна смерть человека, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в ходе совещания с членами городского правительства заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Глава города отметил, что после смерти пациента экспертиза подтвердила, что он был инфицирован коронавирусом COVID-19. Таким образом, в Петербурге выявлено два случая гибели людей, заболевших коронавирусом.
Ранее стало известно, что в России по состоянию на 30 марта зарегистрировано 9 смертей на 1836 случаев заражения.
Однако позже пришло известие о гибели женщины в Москве (она стала седьмой жертвой в столице) и смерти мужчины во Владимирской области. Последний был госпитализирован с пневмонией, однако позже у него диагностировали и коронавирус, сообщает Ura.ru
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