В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек
В Санкт-Петербурге в больницу попал третий человек с подозрением на новый тип коронавируса. Как пишет ТАСС, информацию о его госпитализации подтвердили в комитете по здравоохранению города. Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус были доставлены двое мужчин – они прибыли в Санкт-Петербург из Китая. В ходе осмотра у них диагностировали ОРВИ, подчёркивает Газета.ру.
В настоящий момент вирус обнаружен у 617 жителей Китая. Его жертвами стали 17 человек. В связи с этим первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в ближайшее время россиянам не стоит отправляться в Китай, если у них нет особой необходимости, так как есть опасность заражения коронавирусом, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что китайские ученые выдвинули гипотезу, согласно которой источником возникновения нового коронавируса, стремительно распространяющегося по миру, могли стать змеи. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Специалисты изучили генетический код вируса и выяснили, что наиболее близкими к нему являются генетические коды двух видов змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.
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