В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек

В Санкт-Петербурге в больницу попал третий человек с подозрением на новый тип коронавируса. Как пишет ТАСС, информацию о его госпитализации подтвердили в комитете по здравоохранению города. Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус были доставлены двое мужчин – они прибыли в Санкт-Петербург из Китая. В ходе осмотра у них диагностировали ОРВИ, подчёркивает Газета.ру.

В настоящий момент вирус обнаружен у 617 жителей Китая. Его жертвами стали 17 человек. В связи с этим первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в ближайшее время россиянам не стоит отправляться в Китай, если у них нет особой необходимости, так как есть опасность заражения коронавирусом, отмечает Ura.ru.