В Петербурге с 1 апреля закроют 9 станций метрополитена
В Петербурге перестанут работать девять станций метрополитена с 1 апреля в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.
В частности, будут закрыты "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская". Все станции расположены в центральной части города.
Кроме того, у еще восьми станций метрополитена закроют один из двух вестибюлей. Эта мера распространится на станции «Девяткино», "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".
Ранее стало известно, что с 1 по 5 апреля все петербургские станции метро будут закрываться в 22 часа.
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