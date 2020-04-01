В Петербурге с 1 апреля закроют 9 станций метрополитена

В частности, будут закрыты "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская". Все станции расположены в центральной части города.

Кроме того, у еще восьми станций метрополитена закроют один из двух вестибюлей. Эта мера распространится на станции «Девяткино», "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".

Ранее стало известно, что с 1 по 5 апреля все петербургские станции метро будут закрываться в 22 часа.

