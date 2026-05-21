В Челябинской области задержали 55 человек, похитивших 60 млн рублей Соцфонда

Полицейские в Челябинской области пресекли деятельность преступного сообщества из 55 человек, которые похитили свыше 60 млн рублей, представляя фиктивные документы в Социальный фонд. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составляет 1 млрд рублей. Предварительно, в состав группировки входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций, которые разыскивали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступную деятельность.

«Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда.. для получения компенсационных выплат», - написала Волк на платформе «Макс».

Полученные деньги передавали организаторам и координаторам для распределения между соучастниками. Установленная сумма ущерба превышает 60 млн рублей. Всего было возбуждено 30 уголовных дел, 29 из них по статье о мошенничестве при получении выплат, еще одно - об организации преступного сообщества.

Ранее в Челябинске силовики задержали курьера, пытавшегося похитить у пенсионерки 30 млн рублей, пишет Ura.ru.

