В подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Лобне Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, ЧП произошло в доме №8 на улице Калинина. Обстоятельства пожара устанавливаются. Погибли 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Кроме того, пострадали двое детей — девочки 11 и 3 лет, их доставили в Лобненскую больницу.
«Диагноз — отравление продуктами горения. В ближайшее время планируем перевести их в центр им. Рошаля в Красногорск», - написал Воробьев в своем канале на платформе «Макс».
Ранее в Пыть-Яхе произошел пожар в многоквартирном доме, на месте ЧП обнаружили тело женщины, пишет Ura.ru.
