О строительстве двух новых небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» ранее заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета. Он отметил, что данные проекты внесут существенный вклад в экономику города, а также добавил, что территорию Лахты и дальше планируют развивать как современный мегаполис. Гайкович заявил, что подход к строительству подобных зданий должен быть более основательным и вдумчивым.

«Мне не нравятся оба эти проекта. Мне кажется, что такого рода объекты должны обязательно осуществляться по архитектурному конкурсу и исходя из каких-то более основательных решений, чем просто решение собственника, распоряжающегося землей. Процедура формально, как мне кажется, соблюдена. Там были общественные слушания по этому вопросу, они прошли успешно. Но мое личное мнение, что такие сооружения могут повредить облику Санкт-Петербурга», — пояснил собеседник НСН.

Ранее член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский в разговоре с НСН выступил в защиту типовых проектов. По его словам, технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и при этом на треть удешевят строительство, сделав жилье более доступным.

