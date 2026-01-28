В Петербурге раскрыли сеть телефонных мошенников с SIM-боксами

Силовые структуры Санкт-Петербурга выявили ресурсную сеть так называемых телефонных мошенников и задержали сотрудников технического центра, обеспечивавших ее работу. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанными оказались жители Ленинградской области — мужчина 1997 года рождения и девушка 2005 года рождения. Следствие считает, что они организовали техническую поддержку участников преступной группы, занимавшейся дистанционным хищением денежных средств у граждан.

В МВД предупредили о мошенниках, обещающих жертве крупный выигрыш

Как уточняется, злоумышленники рассылали сообщения и осуществляли телефонные звонки, представляясь сотрудниками различных государственных структур. В ходе общения они выманивали у россиян коды доступа к банковским приложениям, что позволяло получать контроль над счетами потерпевших.

По предварительным данным следствия, таким способом у граждан было похищено более 30 миллионов рублей. В ходе обысков у задержанных изъяли два SIM-бокса и более 600 SIM-карт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМошенникиПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры