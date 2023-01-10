Бастрыкин поручил расследовать смерть четырехмесячного ребенка в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Башкирии инициировать уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не помогли медики, сообщает СКР.
Ведомство заявило, что, по данным СМИ, помощь ребенку не оказали, несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения с жалобами на ухудшающееся состояние.
«Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения.
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