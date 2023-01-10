Бастрыкин поручил расследовать смерть четырехмесячного ребенка в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Башкирии инициировать уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не помогли медики, сообщает СКР.

Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве

Ведомство заявило, что, по данным СМИ, помощь ребенку не оказали, несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения с жалобами на ухудшающееся состояние.

«Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиСКРАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры