В Петербурге против тату-мастера возбудили дело об оскорблении чувств верующих

В отношении 24-летнего тату-мастера из Санкт-Петербурга возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, пишет издание 78.ru.

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По версии правоохранительных органов, девушка делала снимки татуировок с искаженными религиозными символами и публиковала их в интернете, что оскорбило чувства верующих. Ее задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Армению.

На работы девушки обратили внимание после жалобы активистов движения «Сорок Сороков».

Ранее в Сети появилось видео с первокурсницами из Краснодара, которые снимали икону с рассыпанным на ней белым порошком. Девушки признали вину и раскаялись в содеянном, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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