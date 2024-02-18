В Петербурге против тату-мастера возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Путин: Москва не начала СВО на Украине раньше, так как рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей

Минобороны готовит персональные наградные списки бойцов и летчиков, освобождавших Авдеевку

Минпросвещения: последние звонки в российских школах пройдут в этом году 24-25 мая, а выпускные вечера – 28-29 июня

В Нижнем Новгороде отменили концерт Feduk

Хорошее кино не всегда имеет успех в прокате