В Петербурге против тату-мастера возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В отношении 24-летнего тату-мастера из Санкт-Петербурга возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, пишет издание 78.ru.
По версии правоохранительных органов, девушка делала снимки татуировок с искаженными религиозными символами и публиковала их в интернете, что оскорбило чувства верующих. Ее задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Армению.
На работы девушки обратили внимание после жалобы активистов движения «Сорок Сороков».
Ранее в Сети появилось видео с первокурсницами из Краснодара, которые снимали икону с рассыпанным на ней белым порошком. Девушки признали вину и раскаялись в содеянном, сообщает «Радиоточка НСН».
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