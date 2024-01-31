СМИ: МВД проверит SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих
Активист Ян Коробков написал заявление в МВД с просьбой проверить певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и оскорбление чувств верующих. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
В обращении Коробков отметил, что в клипе «Я русский» исполнитель появляется с подведенными глазами и таким образом «создает образ русского человека как гомосексуала».
«Также, по мнению автора жалобы, в клипе есть эпизоды, где мужчины хлопают Шаману, а также носят его на руках — таким образом, они могли трогать его половые органы», — указывает издание.
Кроме того, активист заявил о признаках оскорбления чувств верующих. В клипе SHAMAN есть звуки колокольного звона, при этом в ссылке на ролик на видеохостинге YouTube содержится аббревиатура «FAP», на сленге означающая мастурбацию.
Ян Коробков подчеркнул, что во время просмотра клипа испытал моральный стыд, и призвал наказать исполнителя «по всей строгости закона». При этом в беседе с каналом «Осторожно, новости» активист назвал свое заявление «пост-ироничным», написанным в свете ужесточения законов. Тем не менее МВД должно будет провести проверку по обращению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru