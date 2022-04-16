В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором

В Петербурге состоялась церемония прощания с погибшим на Украине заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Отдать последние почести на Серафимовском кладбище прибыл губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга 16 апреля в субботу.

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«Генерал Фролов — потомственный военный. <...> Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», — отметил петербургский губернатор.

Ранее, 12 апреля в Петербурге с воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым. Соболезнования родным и близким офицера также выразил Александр Беглов.

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ФОТО: Беглов
ТЕГИ:ВоенныеСанкт-ПетербургУкраинаПохороны
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