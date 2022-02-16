СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по части первой статьи 365 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).
По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года в поселке Славяносербск, Видное-1 и в селе Верхнешевыревка было обнаружено пять стихийных захоронений. В ведомстве рассказали, что в этих местах похоронены погибшие в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.
В СК также подчеркнули, что среди останков найдены тела женщин разного возраста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что большинство россиян переживают за жителей Донбасса и желают, чтобы ситуация в ДНР и ЛНР изменилась в лучшую сторону.
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