СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЕС грозит новыми санкциями России за признание республик Донбасса

Отмечается, что дело возбуждено по части первой статьи 365 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года в поселке Славяносербск, Видное-1 и в селе Верхнешевыревка было обнаружено пять стихийных захоронений. В ведомстве рассказали, что в этих местах похоронены погибшие в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

В СК также подчеркнули, что среди останков найдены тела женщин разного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что большинство россиян переживают за жителей Донбасса и желают, чтобы ситуация в ДНР и ЛНР изменилась в лучшую сторону.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры