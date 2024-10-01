В Петербурге прошли обыски в рамках дела о незаконной миграции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были проведены обыски в подразделениях по вопросам миграции МВД, а также в хостелах и местах проживания подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

По версии следствия, трое фигурантов, а также неустановленные соучастники среди сотрудников управления по вопросам миграции, с июля этого года вступили в преступный сговор. Их целью было незаконное оформление миграционного учета иностранных граждан. Для этого они находили мигрантов, которым за денежное вознаграждение предоставляли необходимые документы для регистрации по месту пребывания в России, после чего направляли их в органы миграционного учета.

ГД в I чтении приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Следствие установило, что регистрация иностранных граждан проходила в петербургских хостелах, и таким образом было оформлено 21 иностранное лицо. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.

Три члена преступной группы задержаны, и в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМиграцияОбыски

Горячие новости

Все новости

партнеры