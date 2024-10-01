В Петербурге прошли обыски в рамках дела о незаконной миграции
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были проведены обыски в подразделениях по вопросам миграции МВД, а также в хостелах и местах проживания подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.
По версии следствия, трое фигурантов, а также неустановленные соучастники среди сотрудников управления по вопросам миграции, с июля этого года вступили в преступный сговор. Их целью было незаконное оформление миграционного учета иностранных граждан. Для этого они находили мигрантов, которым за денежное вознаграждение предоставляли необходимые документы для регистрации по месту пребывания в России, после чего направляли их в органы миграционного учета.
Следствие установило, что регистрация иностранных граждан проходила в петербургских хостелах, и таким образом было оформлено 21 иностранное лицо. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.
Три члена преступной группы задержаны, и в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru