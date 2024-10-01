ГД в I чтении приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Инициатива предполагает, что имущество может быть конфисковано, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, завоз мигрантов стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом. Нелегальная миграция при этом способствует росту преступности.

Ранее сообщалось, что в России намерены ограничить срок «прописки» для временно пребывающих мигрантов одним годом. Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

