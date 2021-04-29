В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до конца мая
В Петербурге действующие ограничения по коронавирусу продлили до 30 мая. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Беглов.
Ранее срок действия ограничений был установлен до 15 мая.
Таким образом, в городе сохраняется «масочный режим» в общественных местах, правило согласования проведения мероприятий с числом участников более 75 человек, а также ограничение присутствия до 40 человек на торжественной церемонии бракосочетания.
Согласно статистике оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге выявили 716 случаев COVID.
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