В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до конца мая

В Петербурге действующие ограничения по коронавирусу продлили до 30 мая. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Беглов.

Названы регионы России, почти победившие коронавирус

Ранее срок действия ограничений был установлен до 15 мая.

Таким образом, в городе сохраняется «масочный режим» в общественных местах, правило согласования проведения мероприятий с числом участников более 75 человек, а также ограничение присутствия до 40 человек на торжественной церемонии бракосочетания.

Согласно статистике оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге выявили 716 случаев COVID.

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ФОТО: Godot13 - собственная работа
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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