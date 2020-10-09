В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до 29 ноября

Власти Петерубурга продлили ограничения в городе до 29 ноября в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Таким образом, в городе продлили все ранее действующие ограничения. В частности, сохранение части сотрудников на удаленном режиме работы, рекомендации горожанам старше 65 лет не покидать дома без крайней нужды, социальное дистанцирование, масочный режим в общественных местах и транспорте.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга не планируют вводить ограничения для жителей города из-за пандемии коронавируса. Вице-губернатор города Евгения Елина заявила, что это решение будет сохраняться до тех пор, пока жители соблюдают меры предосторожности, носят маски и держат социальную дистанцию.

