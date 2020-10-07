В Петербурге не намерены вводить жесткие ограничения из-за COVID-19
Власти Санкт-Петербурга пока что не планируют вводить ограничения для жителей города из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Такое решение администрация города приняла на совещании по противодействию распространению коронавируса. Вице-губернатор города Евгения Елина заявила, что решение будет сохраняться до тех пор, пока жители соблюдают меры предосторожности, носят маски и держат социальную дистанцию.
Агентство напоминает, что весной 2020 года для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции в Петеребурге были закрыты парки, торговые и развлекательные центры, детские площадки, отменены все массовые мероприятия. Кроме того, было сокращено время работы городского метро.
В пресс-службе Смольного отметили, что в городе нет "радикального" роста заболеваемости. Всего в Санкт-Петербурге было выявлено 45 тысяч случаев заражения, это третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья. Уже второй день в Петербурге зафиксировано более 400 случаев заражения.
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