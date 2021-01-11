В ВОЗ отвергли возможность достичь коллективной иммунизации в 2021 году

Коллективная иммунизация от COVID-19 не будет достигнута в 2021 году, заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, в некоторых странах мира будут оставаться незащищённые от вируса люди. Сваминатан призвала «как минимум до конца года» соблюдать меры по предотвращению COVID-19, пока вакцинация продолжается среди представителей групп риска и начинает распространяться на другие слои населения.

«Ещё год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми», — цитирует ТАСС главного научного сотрудника ВОЗ.

