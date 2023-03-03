В Петербурге при «ЧВК Вагнер Центре» открылся молодежный клуб «Вагнерёнок»
При «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнерёнок», сообщили РИА Новости.
Отмечается, что в клуб уже вступили порядка 60 человек. Среди участников есть как юноши, так и девушки, отмечает агентство. Целью создания молодежного клуба является воспитание патриотизма у юного поколения. В организации сообщили, что подрастающее поколение активно помогают участникам спецоперации в качестве волонтеров и занимаются подготовкой к военной службе.
Ранее депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» начало набор добровольцев для сопровождения мероприятий 9 мая. Планируется набрать 200 тысяч волонтеров. Это рекордное число, отметила парламентарий.
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