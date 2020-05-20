В Петербурге переболевшие COVID-19 запустили акцию «Я уже здоров»
В Петербурге супружеская пара, выздоровевшая после заражения коронавирусом, стала организатором акции "Я уже здоров". Как сообщает ТАСС, супруги выпустили значки с одноименной надписью для поправляющихся пациентов.
В комитете по здравоохранению города отметили, что акция призвана напомнить петербуржцам, что эту болезнь можно победить.
Отмечается, что один из супругов Михаил перенес болезнь в тяжелой форме в больнице Боткина, куда и была поставлена первая партия значков «Я уже здоров».
По последним данным, в Петербурге коронавирусом заразились 11 795 человек, из них выздоровели 2 480 человек, умерли 99.
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