В Петербурге переболевшие COVID-19 запустили акцию «Я уже здоров»

В комитете по здравоохранению города отметили, что акция призвана напомнить петербуржцам, что эту болезнь можно победить.

Отмечается, что один из супругов Михаил перенес болезнь в тяжелой форме в больнице Боткина, куда и была поставлена первая партия значков «Я уже здоров».

По последним данным, в Петербурге коронавирусом заразились 11 795 человек, из них выздоровели 2 480 человек, умерли 99.

