В Петербурге переболевшие COVID-19 запустили акцию «Я уже здоров»

В Петербурге супружеская пара, выздоровевшая после заражения коронавирусом, стала организатором акции "Я уже здоров". Как сообщает ТАСС, супруги выпустили значки с одноименной надписью для поправляющихся пациентов.

В Петербурге второй пациент с COVID-19 выздоровел после лечения плазмой

В комитете по здравоохранению города отметили, что акция призвана напомнить петербуржцам, что эту болезнь можно победить.

Отмечается, что один из супругов Михаил перенес болезнь в тяжелой форме в больнице Боткина, куда и была поставлена первая партия значков «Я уже здоров».

По последним данным, в Петербурге коронавирусом заразились 11 795 человек, из них выздоровели 2 480 человек, умерли 99.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКоронавирус
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