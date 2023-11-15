В Петербурге пациентка клиники рассказала об угрозах после операции
Очередная жертва клиники «Абриэлль» в Санкт-Петербурге рассказала, как врачи угрожали ей после неудачной операции, сообщает «РЕН ТВ».
В 2020 году девушка обращалась к медикам, чтобы сделать коррекцию губ. После процедуры началось омертвление тканей, а через пару дней губа полностью почернела. После этого пациентка обратилась к своему врачу, по словам которой, что если девушка обратиться в суд, то она заявит что пациентка сама «об косяк дверной губой ударилась».
При этом врач предложила продолжить лечение за 20 тысяч рублей в день. Когда пациентка отказалась, ей попытались навязать кредит. В результате девушка отказалась и вернулась в родной город.
В начале сентября жительница Санкт-Петербурга скончалась после процедур по липосакции и омоложению в клинике «Абриэлль». Ее дочь рассказала, что ее мать собиралась сделать одну небольшую процедуру, однако сотрудники медцентра убедили ее сделать сразу 30 операций. О критическом состоянии женщины персонал не сообщил.
Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель в пресс-центре НСН рассказала, что низкая цена пластической операции должна настораживать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru