В Петербурге отправят под суд врачей, бравших взятки за освобождение призывников
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали врачи, бравшие взятки за предоставление призывникам освобождения от службы в армии, сообщает «Коммерсант».
За 250—300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело призывника снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, что позволяло человеку становиться ограниченно годным к службе. ОПГ организовал экс-глава Центра военно-врачебной экспертизы города Владимир Килимчук.
Мужчина отрицает свою вину. По данным защиты, его оговорили подчиненные, которых он сам пытался уличить в коррупции.
Ранее калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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