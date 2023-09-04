В Петербурге отправят под суд врачей, бравших взятки за освобождение призывников

За 250—300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело призывника снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, что позволяло человеку становиться ограниченно годным к службе. ОПГ организовал экс-глава Центра военно-врачебной экспертизы города Владимир Килимчук.

Мужчина отрицает свою вину. По данным защиты, его оговорили подчиненные, которых он сам пытался уличить в коррупции.

Ранее калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

