В Петербурге отменят масочный режим с 27 мая

Обязательный масочный режим отменят в Санкт-Петербурге с 27 мая, соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского правительства.

Беглов: эпидситуация в Петербурге позволяет отменить масочный режим

Использование горожанами средств индивидуальной защиты станет рекомендательным, отмечает RT.

Кроме того, с 27 мая в городе будет снято ограничение максимально допустимого количества посетителей — 2 тысяч человек — для спортивных, конгрессно-выставочных, торжественных, развлекательных и других мероприятий.

Накануне в Петербурге зафиксировали 326 новых случаев коронавируса, 111 человек были госпитализированы. Всего в стране зарегистрировали 4 580 заболевших, госпитализировали 2 466 пациентов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаСанкт-Петербург
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