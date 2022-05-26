В Петербурге отменят масочный режим с 27 мая

Использование горожанами средств индивидуальной защиты станет рекомендательным, отмечает RT.

Кроме того, с 27 мая в городе будет снято ограничение максимально допустимого количества посетителей — 2 тысяч человек — для спортивных, конгрессно-выставочных, торжественных, развлекательных и других мероприятий.

Накануне в Петербурге зафиксировали 326 новых случаев коронавируса, 111 человек были госпитализированы. Всего в стране зарегистрировали 4 580 заболевших, госпитализировали 2 466 пациентов, напоминает «Свободная пресса».

