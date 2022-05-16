Беглов: эпидситуация в Петербурге позволяет отменить масочный режим

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволяет отменить режим ношения масок. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, сообщает издание Peterburg2.

Также он отметил, что город готов к отмене и других ограничений.

В частности, губернатор предложил ввести рекомендательный характера ношения масок. Он подчеркнул, что окончательное решение остаётся за главой Роспотребнадзора Анной Поповой.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАлександр Беглов
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