Беглов: эпидситуация в Петербурге позволяет отменить масочный режим

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволяет отменить режим ношения масок. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, сообщает издание Peterburg2.

Также он отметил, что город готов к отмене и других ограничений.

В частности, губернатор предложил ввести рекомендательный характера ношения масок. Он подчеркнул, что окончательное решение остаётся за главой Роспотребнадзора Анной Поповой.





