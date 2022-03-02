В Петербурге отменили QR-коды

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 4 марта в Северной столице перестанут требовать QR-коды при посещении массовых мероприятий, музеев, выставок и концертов, сообщает пресс-служба администрации города.

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В документе говорится, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки посетители смогут посещать все объекты и мероприятия без необходимости предъявлять отрицательные ПЦР-тесты, а также QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, либо о наличии антител.

Постановление касается всех объектов и мероприятий, «для которых ранее было установлено это требование», в том числе кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-центров и бассейнов, театров и кинотеатров, гостиниц, объектов розничной торговли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавируса привели к тому, что появившийся штамм «Омикрон» не способен проникать в легочную ткань, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинСанкт-ПетербургQR-код
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