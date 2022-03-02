В Петербурге отменили QR-коды

В документе говорится, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки посетители смогут посещать все объекты и мероприятия без необходимости предъявлять отрицательные ПЦР-тесты, а также QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, либо о наличии антител.

Постановление касается всех объектов и мероприятий, «для которых ранее было установлено это требование», в том числе кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-центров и бассейнов, театров и кинотеатров, гостиниц, объектов розничной торговли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавируса привели к тому, что появившийся штамм «Омикрон» не способен проникать в легочную ткань, сообщает РИА ФАН.