В Петербурге отменили QR-коды
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 4 марта в Северной столице перестанут требовать QR-коды при посещении массовых мероприятий, музеев, выставок и концертов, сообщает пресс-служба администрации города.
В документе говорится, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки посетители смогут посещать все объекты и мероприятия без необходимости предъявлять отрицательные ПЦР-тесты, а также QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, либо о наличии антител.
Постановление касается всех объектов и мероприятий, «для которых ранее было установлено это требование», в том числе кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-центров и бассейнов, театров и кинотеатров, гостиниц, объектов розничной торговли.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавируса привели к тому, что появившийся штамм «Омикрон» не способен проникать в легочную ткань, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности
- Правящую партию Казахстана официально переименовали
- В Ростуризме рассказали, как россиянам вернуться домой на самолете
- В Петербурге отменили QR-коды
- МИД Белоруссии: Минск никогда не планировал воевать с Украиной
- Грузия призвала ускорить процесс принятия страны в ЕС
- ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером немцем Фарке
- Организаторы объявили об отмене московского концерта Iron Maiden
- Замглавы МИД РФ Грушко: Есть прямая угроза столкновения России и НАТО
- Дипломат РФ в Болгарии обвинён в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru