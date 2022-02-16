В Петербурге отменили ограничения на плановую медпомощь и медосмотры

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому с 21 февраля в Северной столице отменяется запрет на оказание плановой медпомощи, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

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Кроме того, с 21 февраля в Санкт-Петербурге снимается запрет на проведение диспансеризации взрослого населения, проведение медосмотров взрослых и детей.

В документе говорится, что запрет отменяется в связи со стабилизацией в городе заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов подписал постановление, согласно которому с 21 февраля в городе заведениям общепита и объектам культуры, разрешается работать до двух ночи, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
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