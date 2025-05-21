В Петербурге ни один ребенок-мигрант пока не допущен к учебе в школах

По ее словам, в министерство образования Северной столицы поступило 14 заявок от родителей. Только две из них были одобрены, но дети не набрали проходной балл для положительной оценки. У них будет возможность прийти на пересдачу через три месяца.

Потехина подчеркнула, что основной поток желающих ожидается в августе, перед началом учебного года. Она отметила, что большинство из них не допускается к экзамену, так как у родителей есть проблемы с документами, или они не имеют права находиться на территории России.

С 1 апреля действует новый порядок приема в школы детей иностранцев. Им необходимо сдать тест на знание русского языка, получив не ниже оценки «удовлетворительно». В противном случае их не примут в учебные заведения.

Ранее Рособрнадзор заявил, что только 19% детей мигрантов допустили до участия в тестировании по русскому языку, напоминает НСН.

