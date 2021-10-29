В Петербурге не исключили перевод школ на онлайн-обучение

По словам Белова, решение по этому вопросу будет приниматься, основываясь на эпидобстановке в городе.

Губернатор подчеркнул, что опыт дистанционного обучения у петербургских школ есть. Он отметил, что делать прогнозы пока сложно, но при оптимистичном раскладе дети 8 ноября придут в школы.

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и другие объекты досуга. Кроме того, с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий с численностью более 40 человек.