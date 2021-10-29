В Петербурге не исключили перевод школ на онлайн-обучение
Власти Петербурга не исключают возможности перевода школ на онлайн-обучение после 7 ноября. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.
По словам Белова, решение по этому вопросу будет приниматься, основываясь на эпидобстановке в городе.
Губернатор подчеркнул, что опыт дистанционного обучения у петербургских школ есть. Он отметил, что делать прогнозы пока сложно, но при оптимистичном раскладе дети 8 ноября придут в школы.
На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и другие объекты досуга. Кроме того, с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий с численностью более 40 человек.
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