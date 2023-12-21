В Петербурге не хватает коек для больных COVID-19

О нехватке больничных коек для пациентов с диагнозом COVID-19, заявил главврач больницы имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Забиров, сообщает 78.ru.

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 47%

По его словам, все освободившиеся койки моментально занимаются новыми больными.

Он отметил, что много поступает пациентов с вирусной и бактериальной пневмонией, а также ее смешанным типом.

«Есть пациенты, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии», — уточнил специалист. Он добавил, что это примерно 10% от всех поступивших в больницу.

Ранее в Петербурге рекомендовали соблюдать масочный режим на массовых мероприятиях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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