В Петербурге не хватает коек для больных COVID-19

По его словам, все освободившиеся койки моментально занимаются новыми больными.

Он отметил, что много поступает пациентов с вирусной и бактериальной пневмонией, а также ее смешанным типом.

«Есть пациенты, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии», — уточнил специалист. Он добавил, что это примерно 10% от всех поступивших в больницу.

Ранее в Петербурге рекомендовали соблюдать масочный режим на массовых мероприятиях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

