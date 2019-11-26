В Петербурге начали водить экскурсии к дому историка-потрошителя
Петербургские краеведы Михаил Уваров и Дмитрий Витушкин включили дом, где проживал доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший студентку Анастасию Ещенко, в маршрут экскурсии «Кровавый Петербург», сообщает местный телеканал «78».
Прогулка включает в себя посещение памятных мест, связанных с именами исторических и литературных персонажей — Григория Распутина, Сергея Есенина, Георгия Иванова, Родиона Раскольникова.
По словам гида, он считает важным сегодня привлечь внимание публики к теме убийства, так как в стране идёт обсуждение закона о профилактике домашнего насилия.
«Я уверен, что краеведение – это не только древность, но и современность, и для меня доцент Соколов – такой же объект изучения, как Распутин или Раскольников», — заявил Витушкин.
Однако проведение экскурсии вызвало шквал критики в соцсетях, поэтому в ближайшее время прогулок в парадную, где жил историк, пока не планируется.
Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет.
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